ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 37 870 военнослужащих рф.

Как сообщили в Сухопутных войск ВСУ в Facebook, за прошлые сутки российские войска понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.

Так, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов.

Общие боевые потери рф на 14 июля ориентировочно составили:

личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано;

человек ликвидировано; танков - 1667 (+18);

боевых бронированных машин - 3852 (+20);

артиллерийских систем - 840 (+1);

самолетов - 219 (+2);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 681 (+3);

автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16).

Ранее сообщалось, что в рф утверждают, что потери их оккупационной армии в Украине не большие, в то же время во временно оккупированном Луганске похоронили сразу 58 рашистов.

Их ликвидировали воины ВСУ во время боев в области.

Видео похорон опубликовали в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр".

На кадрах показаны выстроенные в ряд 58 гробов оккупантов в районе поселка Видное в Луганской области.

"Сами выбрали ад", - пишут украинцы в сети.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.

Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.

Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.