Как пишет Politeka.net, об этом свидетельствует запись перехваченного телефонного разговора российского захватчика с женой. Его обнародовала Служба безопасности Украины.

«Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут», – жалуется оккупант.

Для поддержания разговора, женщина дает ему совет.

«Вам же надо танками стрелять на такие расстояния», - говорит россиянка.

Но вояка исправляет ее представления о современной войне.

«Да x*ли… они начинают бить тебя в 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?», - говорит оккупант.

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