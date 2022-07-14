Как пишет Politeka.net, об этом свидетельствует запись перехваченного телефонного разговора российского захватчика с женой. Его
«Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут», – жалуется оккупант.
Для поддержания разговора, женщина дает ему совет.
«Вам же надо танками стрелять на такие расстояния», - говорит россиянка.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Нужна утилизация армии": в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну
"Я идеальный мужчина": СМИ раскрыли личность участника ток-шоу, который лишил жизни возлюбленную
Жена продюсера "Квартал 95" устроила пылкие танцы и хвастнула похудевшей фигурой: "Надо уметь!"
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Но вояка исправляет ее представления о современной войне.
«Да x*ли… они начинают бить тебя в 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?», - говорит оккупант.
Напомним, ВСУ ждет новое ключевое сражение в борьбе за Донбасс: в разведке Британии раскрыли, где оно произойдет.
Как сообщала Politeka, Данилов сообщил о напряжении оккупантов в Крыму: "Безумное количество ПВО"
Также Politeka писала, оккупанты нанесли удар по Виннице, полыхают десятки автомобилей: появились данные о жертвах и кадры