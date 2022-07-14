В сети появилось очередное видео о том, как проходит принудительная мобилизация жителей оккупированной Макеевки в ряды так называемой «армии ДНР».

Как сообщает Politeka.net, видео обнародовал в телеграм-канале блогер Денис Казанский.

Он отметил, что кадры были сняты ещё в марте, но раньше выкладывать было нельзя.

На кадрах, видно, что захватчики выловили местного жителя прямо посреди улицы и повели его к автомобилю. Когда мужчина захотел убежать, его догнали, избили кулаками и силой затолкали в машину.

«Защитники русскоязычного населения» избивают и похищают прохожего, который не желает отправляться на убой в Мариуполь.

Могут ли так обращаться с людьми те, кто их действительно освобождает и защищает? Разумеется, нет. Так себя ведут только каратели и оккупанты. Унижения, издевательства, побои, смерть - все, что принесла с собой на Донбасс Россия. Поддерживать и любить такой русский мир может только психически ненормальный человек. А другого русского мира и не бывает…», - написал Казанский.

Видео можно просмотреть тут.

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