Как сообщает Politeka.net, видео обнародовал в телеграм-канале блогер
Он отметил, что кадры были сняты ещё в марте, но раньше выкладывать было нельзя.
На кадрах, видно, что захватчики выловили местного жителя прямо посреди улицы и повели его к автомобилю. Когда мужчина захотел убежать, его догнали, избили кулаками и силой затолкали в машину.
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Могут ли так обращаться с людьми те, кто их действительно освобождает и защищает? Разумеется, нет. Так себя ведут только каратели и оккупанты. Унижения, издевательства, побои, смерть - все, что принесла с собой на Донбасс Россия. Поддерживать и любить такой русский мир может только психически ненормальный человек. А другого русского мира и не бывает…», - написал Казанский.
Видео можно просмотреть
Ранее мы писали, рашисты в панике от возможностей нового вооружения, которое получают Вооруженные Силы Украины. Оккупанты признают, что у них массово горят танки, а вычислить противника невозможно.
Напомним, ВСУ ждет новое ключевое сражение в борьбе за Донбасс: в разведке Британии раскрыли, где оно произойдет.
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