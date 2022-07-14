Так, во время брифинга Анна Маляр сообщила, что эти данные не раскрывают, чтобы враг не смог использовать информацию в собственных целях.
"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - говорит Маляр.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили возле временно оккупированного Херсона состав российских боеприпасов.
Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, защитники Украины уничтожили очередной склад боеприпасов оккупантов в районе Херсона
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Кроме того известно, что российские военные переодеваются в гражданскую одежду и уезжают на ворованных авто.
Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.
Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.
Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.