Замминистра обороны Анну Маляр рассказала, почему в Украине засекречены данные о потерях на войне.

Так, во время брифинга Анна Маляр сообщила, что эти данные не раскрывают, чтобы враг не смог использовать информацию в собственных целях.

"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - говорит Маляр.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили возле временно оккупированного Херсона состав российских боеприпасов.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, защитники Украины уничтожили очередной склад боеприпасов оккупантов в районе Херсона

Кроме того известно, что российские военные переодеваются в гражданскую одежду и уезжают на ворованных авто.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.

Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.

Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.