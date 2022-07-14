Так, женщину разозлило то, что удар украинских защитников по складу боеприпасов оккупантов якобы выбил в ее квартире окна.

Позорное видео с возмущениями Виктория Боровская опубликовала на своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Агрессию украинки вызвала якобы "неаккуратная работа" ВСУ.

Также она показала, что на балконе ее квартиры выбиты окна.

"Спасибо, что кинули ракеты, молодцы вообще, вы так аккуратно работаете, я прям не знаю, как вы еще аккуратнее могли бы работать! Одни пришли, другие разломали!" – жалуется жительница Новой Каховки.

"Тебе окно выбили, а у нас гибнут люди, маленькие детки! Что у тебя вместо сердца? Что в голове! Побойся Бога! Он все видит!", Она, скотина за окна переживает, здесь каждый день люди гибнут, в том числе и дети. А она своими куриными мозгами не понимает что стреляли не в дом, а в склады боеприпасов", - возмущаются украинцы в комментариях.

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