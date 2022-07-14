Так, женщину разозлило то, что удар украинских защитников по складу боеприпасов оккупантов якобы выбил в ее квартире окна.
Позорное видео с возмущениями Виктория Боровская опубликовала на своем аккаунте в социальной сети Instagram.
Агрессию украинки вызвала якобы "неаккуратная работа" ВСУ.
Также она показала, что на балконе ее квартиры выбиты окна.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Завершат к концу августа: в Кремле придумали, чем заменить частичную или полную мобилизацию
ЕС пошел на уступки россии: официальное заявление Еврокомиссии
«Наши все в панике»: ВСУ крепко зажали россиян на одном из направлений, наступление сорвалось
"Я идеальный мужчина": СМИ раскрыли личность участника ток-шоу, который лишил жизни возлюбленную
"Спасибо, что кинули ракеты, молодцы вообще, вы так аккуратно работаете, я прям не знаю, как вы еще аккуратнее могли бы работать! Одни пришли, другие разломали!" – жалуется жительница Новой Каховки.
"Тебе окно выбили, а у нас гибнут люди, маленькие детки! Что у тебя вместо сердца? Что в голове! Побойся Бога! Он все видит!", Она, скотина за окна переживает, здесь каждый день люди гибнут, в том числе и дети. А она своими куриными мозгами не понимает что стреляли не в дом, а в склады боеприпасов", - возмущаются украинцы в комментариях.
Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.
Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.
Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.