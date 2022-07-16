Во время ракетного удара оккупантов по центру Винницы погибли мама с маленьким сыном

Как рассказала журналистка Ирина Лупешенко, Виктория Рекута и её 7-летний сын Максим в момент прилёта находились на приёме в клинике «Нейромед» рядом с Домом быта.

Семья жила в селе Малая Мочулка под Винницей.

Уже в пятницу, 15 июля, маму и сына привезут в родные края, где и похоронят. Журналистка призвала жителей из соседних сел выйти на улицу, чтобы проводить Вику с Максимкой в последний путь.

В комментариях под постом сообщают, что Виктория работала врачом-стоматологом в местной больнице.

«Такое страшное стечение обстоятельств! Виктория была очень хорошим человеком. Она и врач прекрасный, ее очень уважали. Она очень любила своего сыночка, все для него делала, праздники устраивала. Она была счастливой мамой, и такое горе», – пишут знакомые погибшей.

14 июля российские террористы ударили крылатыми ракетами "Калибр" по центру Винницы. В результате обстрела погибли 23 мирных жителя, среди которых трое детей.

В больницы Винницы обратились 117 человек, 71 из них госпитализированы.

Ракетный удар был осуществлен в 10:45. Три ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".

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