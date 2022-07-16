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Семья жила в селе Малая Мочулка под Винницей.
Уже в пятницу, 15 июля, маму и сына привезут в родные края, где и похоронят. Журналистка призвала жителей из соседних сел выйти на улицу, чтобы проводить Вику с Максимкой в последний путь.
В комментариях под постом сообщают, что Виктория работала врачом-стоматологом в местной больнице.
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Трагедия в Виннице: задержаны десятки человек, первые подробности
«Такое страшное стечение обстоятельств! Виктория была очень хорошим человеком. Она и врач прекрасный, ее очень уважали. Она очень любила своего сыночка, все для него делала, праздники устраивала. Она была счастливой мамой, и такое горе», – пишут знакомые погибшей.
14 июля российские террористы ударили крылатыми ракетами "Калибр" по центру Винницы. В результате обстрела погибли 23 мирных жителя, среди которых трое детей.
В больницы Винницы обратились 117 человек, 71 из них госпитализированы.
Ракетный удар был осуществлен в 10:45. Три ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".
Напомним, после трагедии в Виннице задержаны десятки человек, первые подробности
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