Путинские войска обустроили на побережье Черного моря в Херсонской области свой штаб со складами, однако там прозвучал взрыв с последующей детонацией.

Взрыв прогремел ночью 17 июля. Об этом сообщает телеграм-канал "СтратКом ЗСУ"

«Утро не утро, без жареной русни. Тем более если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". В этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного», - отмечается в публикации.

Предварительно известно, что там была база рашистов и после сильного взрыва, скорее всего, началась детонация бк.

«Орки решили покайфовать, обустроив у моря штаб, казармы и склад, но не долго.ВСУ – это еще те "кайфоломы" для оккупантов», - пишут в телеграм-канале.

Взрывы подтвердили местные жители, которые находятся в оккупации.

Очевидцы утверждают, что там сработала вражеская система ПВО и начался пожар.

"Пансионат "Чайка" в Лазурном горит. Сначала эти п*дары выпустили ракеты, а потом к ним прилетело две. Сейчас весь поселок в дыму", "ПВО работала, но ракету не достала", "Чайку" еще не погасили, и периодически слышны взрывы. Пишут, что там был штаб оккупантов и несколько сотен "ДНРовцев"? "После долгой детонации боеприпасов стоит смог! Закрывайте окна и включайте вытяжки", – пишут в телеграм-канале «Х. Херсон».

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