россия в лице своих представителей утверждает, что целью ударов в Украине становится военная инфраструктура.

Но под обстрелы попадают жилые многоэтажки, торговые центры, школы, роддома, базы отдыха и ж/д вокзалы.

Это варварское поведение россии, полностью игнорирующее международное гуманитарное право, должно быть немедленно прекращено. А российские военные и их политические руководители должны быть наказаны.

В связи с этим журналисты насобирали и опубликовали список 10 самых главных военных преступлений россии против Украины.

▪️Винница. Центр города. 14 июля. 24 погибших, включая троих детей.

▪️Кременчуг. ТРЦ «Амстор». 27 июня. Погибли 22 человека. Ранения получили 59 человек.

▪️Часов Яр. Пятиэтажный жилой дом. 9 июля. 48 погибших, включая ребенка.

▪️Мариуполь:

▫️Драмтеатр. 16 марта. По данным Associated Press, погибли 600 человек.

▫️Школа искусств. Там прятались около 400 человек. Сколько погибли – неизвестно.

▫️Роддом. 9 марта. Три человека погибли, включая беременную девушку. 17 – пострадали.

▪️Одесса:

▫️Жилая многоэтажка и военный объект. 23 апреля. Погибли 8 человек, включая младенца. Около 20 – получили ранения.

▫️Также обстреляли Сергеевку: базу отдыха и жилой дом. 28 июня. Погибли 20 человек, включая ребенка. 38 – пострадали.

▪️Луганская область. Школа в Белогоровке. 7 мая. Предварительно, 60 человек, которые прятались там от обстрелов, погибли.

▪️Краматорск. Ж/д вокзал. 8 апреля. Погибли более 50 человек, среди которых 5 детей. Еще 98 – получили ранения.

▪️Харьков. Центр города. 1 марта. Погибли 29 человек. Также 27 июня обстреляли Севернаую Салтовку и Немышлянский район. Погибли 9 человек, ранены – 29.

▪️Чернигов. Очередь за хлебом. 16 марта. Погибли 14 человек.

▪️Николаев. Здание ОГА. 29 марта. 37 человек погибли.

Напомним, что известно о виновнике трагедии в Виннице.

Как сообщала Politeka, в ДТП погибла семья военного, которого провожали на фронт.

Также Politeka писала, что ВСУ заставили врага изменить тактику наступления в Луганской области.