Подробности трагедии сообщил спикер Министра иностранных дел Украины Олег Николенко.
Самолет следовал по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. По данным Министерства обороны Сербии, он перевозил 11,5 тонн оборонной продукции. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.
Экипаж до катастрофы успел предупредить диспетчеров о проблеме с одним из двигателей, после чего попытался приземлиться в аэропорту Кавала, но не смог. По словам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем упал на кукурузное поле, после чего произошел взрыв.
По поручению МИДа на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение.
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Ранее глава муниципалитета Пангайо Филиппос Анастасиадис рассказал, что пилот самолета совершил героический поступок, поскольку ему удалось с пылающим двигателем увести самолет от жилого района.
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