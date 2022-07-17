Освобождение Новой Каховки сведет на "нет" так называемую "спецоперацию" РФ.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев

"Есть продвижение вглубь Херсонской области в направлении Новой Каховки. Фактически ВСУ вышли на ударное расстояние, позволяющее держать под огневым контролем ключевые мосты через реку Днепр.

Почему нам очень необходима Новая Каховка? Потому что контроль над городом решает два вопроса: сухопутный коридор с территории оккупированного Крыма в оккупированные Донецкую и Луганскую области. Второе - предотвращение подачи украинской воды на территорию оккупированного Крыма.

Если ВСУ возьмут под контроль Новую Каховку – сам факт проведения так называемой "спецоперации" теряет политический, военный и экономический смысл для российской оккупации. Они не решают поставленные задачи", - говорит Дмитрий Снегирев.

Напомним, ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки.

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