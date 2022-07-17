Жителя Волынской области наказали за систематическую кражу топлива при помощи шланга, он проведет за решеткой больше 4 лет.

Такое решение вынес Гороховский районный суд Волынской области, сообщается в судебном реестре .

С 23 марта 2021 года по 14 сентября 2021 года неоднократно с помощью резинового шланга сливал горючее из тракторов МТЗ, стоявших на территории чужого домовладения.

За эти полгода мужчина украл горючего на общую сумму почти 28 тысяч гривен. Его опознали по камерам виденаблюдения.

Обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб, поэтому у потерпевшего не было претензий к нему.

За кражу горючего суд дал мужчине 1 год, но, учитывая не отбытую часть наказания по предыдущему приговору, в целом волынян проведет за решеткой 4 года и 3 месяца.

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