Авиакатастрофа с двумя самолетами произошла в США, все люди на бортах погибли.

В воскресенье, 17 июля, два одномоторных самолета столкнулись в небе над американским городом Норт-Лас-Вегас. Об этом сообщает Fox News.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), столкновение одномоторного Piper PA-46 и Cessna 172 произошло во время приземления одного из них в аэропорту.

На борту каждого самолета было по два человека. Уже подтверждено, что в результате аварии погибли четыре человека.

Очевидцы сняли на видео, как изуродованные останки самолета пылают на взлетной полосе аэропорта.

BREAKING NEWS: Reports are two aircraft collided at North Las Vegas Airport just now 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/aDtlvvyDWL — 702MEMES (@702MemesLV) July 17, 2022

Также стало известно, что в Греции завершили операцию по изъятию всех восьми тел экипажа самолета Ан-12 украинской авиакомпании, потерпевшего авиакатастрофу в ночь на 17 июля. Тела погибших граждан Украины позже передадут ее представителям.

Самолет следовал по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. По данным Министерства обороны Сербии, он перевозил 11,5 тонн оборонной продукции. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

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