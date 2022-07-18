В воскресенье, 17 июля, два одномоторных самолета столкнулись в небе над американским городом Норт-Лас-Вегас. Об этом сообщает Fox News.
По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), столкновение одномоторного Piper PA-46 и Cessna 172 произошло во время приземления одного из них в аэропорту.
На борту каждого самолета было по два человека. Уже подтверждено, что в результате аварии погибли четыре человека.
Очевидцы сняли на видео, как изуродованные останки самолета пылают на взлетной полосе аэропорта.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Повалий сразу после трагедии в Украине принялась развлекать лукашенко: "Гоцало по сцене и..."
"В связи со значительными потерями": в Генштабе раскрыли, как изменилась ситуация на фронте
"Сколько раз мы просили закрыть небо": мама 4-летней Лизы пришла в себя и поделилась горем
СБУ поймала предателей, причастных к атаке на Николаев: "корректировщиками оказались..."
Также стало известно, что в Греции завершили операцию по изъятию всех восьми тел экипажа самолета Ан-12 украинской авиакомпании, потерпевшего авиакатастрофу в ночь на 17 июля. Тела погибших граждан Украины позже передадут ее представителям.
Самолет следовал по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. По данным Министерства обороны Сербии, он перевозил 11,5 тонн оборонной продукции. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.
Как сообщала Politeka, масштабная авария произошла на железной дороге в россии, раскрыта неожиданная причина.
Также Politeka писала, "звездная" авиакатастрофа произошла в рф, борт полностью сгорел.