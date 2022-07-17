Подробиці трагедії повідомив речник Міністрества закордонних справ України Олег Ніколенко.

Літак прямував за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. За даними Міністерстві оборони Сербії, він перевозив 11,5 тонн оборонної продукції. Екіпаж складався з восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити диспетчерів про проблему з одним із двигунів, після чого спробував приземлитися в аеропорту міста Кавала, але не зміг. За словами очевидців, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на кукурудзяне поле, після чого стався вибух.

На доручення МЗС на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння.

Раніше глава муниципалітету Пангайо Філіппос Анастасіадіс розповів, що пілот літака здійснив героїчний вчинок, оскільки він йому вдалося з палаючим двигуном відвести літак від житлового району.

Нагадаємо, ситуація на Херсонщині та Запоріжжі загострюється, дані британської розвідки.

Як повідомляла Politeka, масштабна аварія сталася на залізниці в рф, розкрито несподівану причину.

Також Politeka писала, "зіркова" авіакатастрофа сталася в росії, борт повністю згорів.