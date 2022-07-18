В ночь на 17 июля ПВО оккупантов снова отработало по своим. В сети сообщают, что россияне сбили собственный истребитель Су-34.

Оккупанты сперва обрадовались и сообщили, что сбили украинский самолет. Но на опубликованных кадрах с места крушения видно, что на истребителе российская маркировка.

На одном видео местный подходит к самолету и рассказывает, что "украинский" самолет упал в 150 метрах от его дома и ехидно добавляет: "Вот так вот, залетел паренек".

На другом видео мужчина подходит к обломкам самолета посреди поля на оккупированной территории и жалуется, что украинские войска приближаются все ближе и ближе к его дому. Пытается прочитать, что написано на обломках истребителя, но не может.

Напомним, в Греции завершили операцию по изъятию всех восьми тел экипажа самолета Ан-12 украинской авиакомпании, потерпевшего авиакатастрофу в ночь на 17 июля.

Как сообщала Politeka, масштабная авария произошла на железной дороге в россии, раскрыта неожиданная причина.

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