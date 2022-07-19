Очевидцы уже не впервые фиксируют, как российские ракеты взрываются в воздухе.

Россия за последние недели снизила темп наступления на Донбассе, но продолжила ракетный террор и обстрелы прифронтовых населенных пунктов.

Часто россияне запускают ракеты с территории временно оккупированной Херсонской области - иногда они взрываются, не успев отлететь от позиций оккупантов. Один из таких случаев зафиксировали на камеру, передает Telegram-канал "Х****й Херсон".

В частности, сообщается, что российские оккупанты запускали ракеты в направлении Николаева. Во время очередной попытки обстрела две ракеты взорвались прямо над пусковыми позициями вражеских войск.

Примечательно, что очевидцы в Херсонской области уже не впервые фиксируют, как российские ракеты взрываются в воздухе, не успев отлететь от пусковых позиций. Прямо карма в действии.

Ранее похожий случай был в Белгородской области россии. Ракеты запускали в сторону Харькова из Белгорода, но до цели они не долетели. Ракеты, выпущенные оккупантами по Украине, упали на территории рф.

Одна из ракет рухнула возле села Ясные Зори, расположенного неподалеку от российско-украинской границы.

Напомним, что освобождение Новой Каховки поломает все главные планы оккупантов.

Как сообщала Politeka, ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки.

Также Politeka писала, что ВСУ уничтожили штаб оккупантов у моря на Херсонщине.