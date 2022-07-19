Число жертв в результате ракетного удара по Виннице возросло до 25 человек. Ночью в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая в момент прилета ракеты находилась на рабочем месте и спасала других людей.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Сегодня в больнице умерла врач-невролог Наталья Фальштинская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике... Без мамы остались трое детей... Светлая память...", - отметил чиновник.

Напомним, оккупанты утром 14 июля запустили ракеты по центру Винницы, боеприпасы попали в здание с офисными помещениями, возник пожар, огонь перекинулся на стоянку с автомобилями. Было повреждено 50 разных зданий и более 40 машин.

Позже стало известно, что жертвами ракетного удара стали 24 человека, в том числе, три ребенка.

Медцентр "Нейромед" был полностью уничтожен ракетой оккупантов. Несколько посетителей и врачей погибли. Среди них оказались Виктория Рекута и ее сын Максим, которые приехали на прием из одного из сел на Виннитчине.

Напомним, что журналисты обнародовали список главных преступлений оккупантов.

Как сообщала Politeka, в Виннице завершены работы по разбору завалов, возникших в результате ракетных ударов российских войск.

Также Politeka писала, что во время удара по Виннице погибла женщина с маленьким сыном, кадры.