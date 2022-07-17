Росія в особі своїх представників стверджує, що метою ударів в Україні стає військова інфраструктура.

Але під обстріл потрапляють житлові багатоповерхівки, торгові центри, школи, пологові будинки, бази відпочинку та залізничні вокзали.

Ця варварська поведінка Росії, яка повністю ігнорує міжнародне гуманітарне право, має бути негайно припинена. А російські військові та їхні політичні керівники мають бути покарані.

У зв'язку з цим журналісти назбирали та опублікували список 10 найголовніших військових злочинів росії проти України.

▪️ Вінниця . Центр міста. 14 липня. 24 загиблі, включаючи трьох дітей.

▪️ Кременчук . ТРЦ "Амстор". 27 червня. Загинули 22 особи. Поранення отримали 59 людей.

▪️ Годинник Яр . П'ятиповерховий житловий будинок. 9 липня. 48 загиблих, включаючи дитину.

▪️ Маріуполь :

▫️Драмтеатр. 16 березня. За даними Associated Press, загинуло 600 людей.

▫️Школа мистецтв. Там ховалися близько 400 людей. Скільки загинули – невідомо.

▫️Пологовий будинок. 9 березня. Троє людей загинули, включаючи вагітну дівчину. 17 – постраждали.

▪️ Одеса :

▫️Житлова багатоповерхівка та військовий об'єкт. 23 квітня. Загинули 8 людей, включаючи немовля. Близько 20 отримали поранення.

▫️Також обстріляли Сергіївку: базу відпочинку та житловий будинок. 28 червня. Загинули 20 людей, включаючи дитину. 38 – постраждали.

▪️ Луганська область . Школа у Білогорівці. 7 травня. Попередньо 60 людей, які ховалися там від обстрілу, загинули.

▪️ Краматорськ . Залізничний вокзал. 8 квітня. Загинуло понад 50 людей, серед яких 5 дітей. Ще 98 – отримали поранення.

▪️ Харків . Центр міста. 1 березня. Загинули 29 людей. Також 27 червня обстріляли Північну Салтівку та Немишлянський район. Загинуло 9 людей, поранено – 29.

▪️ Чернігів . Черга по хліб. 16 березня. Загинули 14 людей.

▪️ Миколаїв . Будівля ОДА. 29 березня. 37 людей загинули.

Нагадаємо, що відомо про винуватця трагедії у Вінниці.

Як повідомляла Politeka, у ДТП загинула родина військового, якого проводжали на фронт.

Також Politeka писала, що ЗСУ змусили ворога змінити тактику наступу на Луганщині.