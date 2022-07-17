Але під обстріл потрапляють житлові багатоповерхівки, торгові центри, школи, пологові будинки, бази відпочинку та залізничні вокзали.

Ця варварська поведінка Росії, яка повністю ігнорує міжнародне гуманітарне право, має бути негайно припинена. А російські військові та їхні політичні керівники мають бути покарані.

У зв'язку з цим журналісти назбирали та опублікували список 10 найголовніших військових злочинів росії проти України.

▪️ Вінниця . Центр міста. 14 липня. 24 загиблі, включаючи трьох дітей.

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▪️ Кременчук . ТРЦ "Амстор". 27 червня. Загинули 22 особи. Поранення отримали 59 людей.

▪️ Годинник Яр . П'ятиповерховий житловий будинок. 9 липня. 48 загиблих, включаючи дитину.

▪️ Маріуполь :

▫️Драмтеатр. 16 березня. За даними Associated Press, загинуло 600 людей.

▫️Школа мистецтв. Там ховалися близько 400 людей. Скільки загинули – невідомо.

▫️Пологовий будинок. 9 березня. Троє людей загинули, включаючи вагітну дівчину. 17 – постраждали.

▪️ Одеса :

▫️Житлова багатоповерхівка та військовий об'єкт. 23 квітня. Загинули 8 людей, включаючи немовля. Близько 20 отримали поранення.

▫️Також обстріляли Сергіївку: базу відпочинку та житловий будинок. 28 червня. Загинули 20 людей, включаючи дитину. 38 – постраждали.

▪️ Луганська область . Школа у Білогорівці. 7 травня. Попередньо 60 людей, які ховалися там від обстрілу, загинули.

▪️ Краматорськ . Залізничний вокзал. 8 квітня. Загинуло понад 50 людей, серед яких 5 дітей. Ще 98 – отримали поранення.

▪️ Харків . Центр міста. 1 березня. Загинули 29 людей. Також 27 червня обстріляли Північну Салтівку та Немишлянський район. Загинуло 9 людей, поранено – 29.

▪️ Чернігів . Черга по хліб. 16 березня. Загинули 14 людей.

▪️ Миколаїв . Будівля ОДА. 29 березня. 37 людей загинули.

Нагадаємо, що відомо про винуватця трагедії у Вінниці.

Як повідомляла Politeka, у ДТП загинула родина військового, якого проводжали на фронт.

Також Politeka писала, що ЗСУ змусили ворога змінити тактику наступу на Луганщині.