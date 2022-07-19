Премьер-министр Борис Джонсон не уйдет в отставку с поста главы британского правительства прямо сейчас, он будет до тех пор, пока консерваторы не выберут нового лидера

Дело в том, что Палата общин отказалась поддержать вотум недоверия правительству Джонсона. Против вынесения вотума проголосовали 349 депутатов, за — 238. Об этом сообщает издание The Guardian.

Теперь Борис Джонсон будет выполнять обязанности главы Консервативной партии и правительства до назначения нового премьер-министра. Избрание нового главы парламента должно состоятся в сентябре.

Голосование по вотуму недоверия правительству Джонсона инициировало само правительство. Это стало реакцией на попытки Лейбористской партии и других оппозиционных сил добиться отставки Джонсона и его кабмина сейчас, не дожидаясь новых парламентских выборов.

Отметим, недавно премьер-министр Борис Джонсон заявил, что размышляет над тем, чтобы уйти из политики. Он не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас во избежание проведения довыборов в Палату общин.

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