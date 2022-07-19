Дело в том, что Палата общин отказалась поддержать вотум недоверия правительству Джонсона. Против вынесения вотума проголосовали 349 депутатов, за — 238. Об этом сообщает издание
Теперь Борис Джонсон будет выполнять обязанности главы Консервативной партии и правительства до назначения нового премьер-министра. Избрание нового главы парламента должно состоятся в сентябре.
Голосование по вотуму недоверия правительству Джонсона инициировало само правительство. Это стало реакцией на попытки Лейбористской партии и других оппозиционных сил добиться отставки Джонсона и его кабмина сейчас, не дожидаясь новых парламентских выборов.
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Отметим, недавно премьер-министр Борис Джонсон заявил, что размышляет над тем, чтобы уйти из политики. Он не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас во избежание проведения довыборов в Палату общин.
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