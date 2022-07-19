Кадры потопа в Липецке, где за несколько часов выпала месячная норма осадков, публикуют пользователи социальных сетей.
Вследствии стихии затопило машины. В одной из них находились дети. Как рассказала в соцсетях многодетная мама, она, три дочки и ее отец приехали из села в город к врачу. Стихия настигла их в пути, и заставила остановиться.
«Машину начало кидать на волнах и в салон наливалась вода. Накрывали волны от автобусов, мы не могли выбраться», - рассказала она.
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При этом она пожаловалась, что вызвала спасателей, но помощи не дождалась.
"Там был дикий поток. Боялись, что детей снесет!" – рассказала женщина.
Также в Сети появилось видео, как дети читают молитву, сидя в запленной машине.
Сообщается, что в результате стихии разрушился асфальт. На одной из улиц потоками воды вымыло около 120 квадратных метров асфальта.
Кроме того, с Сети публикуют кадры со снегом, и пишут о граде, который уничтожил урожай.
Напомним, что после потопа и нашествия саранчи россию настигла новая напасть, появились фото.
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