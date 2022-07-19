Стихия разгулялась в российском Липецке, где в результате ливня улицы превратились в реки, и некоторые машины оказались под водой.

Кадры потопа в Липецке, где за несколько часов выпала месячная норма осадков, публикуют пользователи социальных сетей.

Вследствии стихии затопило машины. В одной из них находились дети. Как рассказала в соцсетях многодетная мама, она, три дочки и ее отец приехали из села в город к врачу. Стихия настигла их в пути, и заставила остановиться.

«Машину начало кидать на волнах и в салон наливалась вода. Накрывали волны от автобусов, мы не могли выбраться», - рассказала она.

Вот такое в России лето. Липецк. pic.twitter.com/ghSktQpeJ3 — Зверев Сергей (@aste113) July 19, 2022

При этом она пожаловалась, что вызвала спасателей, но помощи не дождалась.

"Там был дикий поток. Боялись, что детей снесет!" – рассказала женщина.

Также в Сети появилось видео, как дети читают молитву, сидя в запленной машине.

В Липецке зумеры зачитали молитву, сидя в затопленной машине. А могли бы помолиться липецкому губеру, чтобы он не пилил бабло на ливнёвках. pic.twitter.com/GWTfx9F2Bh — Двач (@ru2ch) July 19, 2022

Сообщается, что в результате стихии разрушился асфальт. На одной из улиц потоками воды вымыло около 120 квадратных метров асфальта.

Кроме того, с Сети публикуют кадры со снегом, и пишут о граде, который уничтожил урожай.

Напомним, что после потопа и нашествия саранчи россию настигла новая напасть, появились фото.

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