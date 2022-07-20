ВСУ нанесли повторный удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Гуляйтер Стремусов признался, что если обстрелы продолжаться, то мост рухнет.

В комментариях под видео Стремусова началась настоящая паника.

Предатели и пособники коллаборантов уже заговорили о бегстве из временно оккупированного Херсона. На это обратили внимание расследователи из InformNapalm.

«Вата в паблике гауляйтера Стремоусова что-то подозревает. Особенно возбудились обладатели российских паспортов», - говорится в публикации.

Сторонники «русского мира» признались, что боятся наступления ВСУ и подозревают, что это будет быстрее, чем ожидалось.

«Ужас.... Это я так понял они к "наступлению" готовятся….»,

««Не знаем, что делать. Ехать на левый берег или оставаться в Херсоне? Есть родственники, можно будет в Крым уехать. Сидим в раздумьях. Слышу, что времени немного осталось, паника подступает»,

«Так закрывают мост или восстанавливают?»,

«Если они своего добьются, мы все тупо обречены»,

«Если с мостом что-нибудь случится, нам будет задница»,



«Вы в своих видео говорите, что все в порядке, под контролем, им ничего не удастся, потихоньку начинают работать службы, организации. Но ракеты летают все чаще, реально попадают в цели, сегодня это последняя капля!»



Как можно было допустить Антоновский мост?, - бьют тревогу предатели.

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