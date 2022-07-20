В комментариях под видео Стремусова началась настоящая паника.
Предатели и пособники коллаборантов уже заговорили о бегстве из временно оккупированного Херсона. На это обратили внимание расследователи из
«Вата в паблике гауляйтера Стремоусова что-то подозревает. Особенно возбудились обладатели российских паспортов», - говорится в публикации.
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«Ужас.... Это я так понял они к "наступлению" готовятся….»,
««Не знаем, что делать. Ехать на левый берег или оставаться в Херсоне? Есть родственники, можно будет в Крым уехать. Сидим в раздумьях. Слышу, что времени немного осталось, паника подступает»,
«Так закрывают мост или восстанавливают?»,
«Если они своего добьются, мы все тупо обречены»,
«Если с мостом что-нибудь случится, нам будет задница»,
«Вы в своих видео говорите, что все в порядке, под контролем, им ничего не удастся, потихоньку начинают работать службы, организации. Но ракеты летают все чаще, реально попадают в цели, сегодня это последняя капля!»
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