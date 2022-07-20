Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер раскрыл предложение немецкого правительства по поставке танков для Украины и раскритиковал его как недостаточное.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Немецкое предложение после 3 месяцев раздумий: 20 танков Leopard 2. Поставка с апреля 2023 года по 1 шт. в месяц, с октября 2023 года - по 3 шт. в месяц. Напомним: Польша передала Украине почти 300 танков Т-72 за первые 2 месяца", - говорится в сообщении.
К слову, ХДС, к которой принадлежит Кизеветтер, находится в оппозиции правительству канцлера Олафа Шольца. Он не указал, откуда у него информация о таком правительственном предложении.
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Кизеветтер также назвал провальным принцип Ringtausch с Польшей, согласно которому страна передает Украине свое тяжелое вооружение, как правило, советского образца, а Германия компенсирует это союзнику поставками более современной техники.
"Неудивительно, что страны Восточной Европы, такие как Польша, ориентируются на США и теперь покупают Abrams, а не Leopards. Мы теряем доверие, которое завоевывали годами", - добавил он.
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