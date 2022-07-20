С начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть 46 детей, которых принудительно депортировали в страну-агрессор РФ.

Об этом сообщила советница-уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук во время брифинга 20 июля.

На сегодня официально подтверждено 5100 случаев депортации детей, но это количество ежедневно увеличивается.

"В открытых источниках российские власти озвучивают цифру 350 тысяч якобы "эвакуированных" в РФ детей. При эвакуации этих детей немедленно должны вернуть на территорию Украины, но этого не произошло.

Мы можем говорить не об "эвакуации", а о принудительной депортации и принудительном перемещении", - говорит Дарья Герасимчук.

Детская омбудсменко подчеркнула, что не может опровергнуть или подтвердить озвученную россиянами цифру 350 тысяч, ведь они не предоставляют никаких списков.

Чтобы вернуть украинских детей, необходимо сначала их идентифицировать, объясняет детская омбудсменка.

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