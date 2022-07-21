Видео разрушенного склада и момент попадания ракет
«Вот что осталось от одного из наших складов с гуманитаркой», - написал Ким у себя в телеграм-канале.
Также глава ОВА показал момент попадания ракет по гуманитарному штабу.
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"Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели", - отметил он.
Известно, что сегодня ночью около 03:05 российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет С-300.
Как сообщил мэр города Александ Сенкевич, есть попадание в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.
Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание, а коммунальщики расчистили территорию для проезда транспорта.
Пока известно об одном пострадавшем.
Напомним, враг атаковал два крупнейших университета в Николаеве: момент взрыва попал на видео
Также сообщалось, что взрыв прогремел на Житомирщине, известно о погибших: подробности и фото
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