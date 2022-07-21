По Николаеву российские войска нанесли очередной ракетный удар, оккупанты разбомбили склад с гуманитарной помощью.

Видео разрушенного склада и момент попадания ракет опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Вот что осталось от одного из наших складов с гуманитаркой», - написал Ким у себя в телеграм-канале.

Также глава ОВА показал момент попадания ракет по гуманитарному штабу.

"Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели", - отметил он.

Известно, что сегодня ночью около 03:05 российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет С-300.

Как сообщил мэр города Александ Сенкевич, есть попадание в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.

Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание, а коммунальщики расчистили территорию для проезда транспорта.

Пока известно об одном пострадавшем.

Напомним, враг атаковал два крупнейших университета в Николаеве: момент взрыва попал на видео

Также сообщалось, что взрыв прогремел на Житомирщине, известно о погибших: подробности и фото

Добавим, СБУ поймала предателей, причастных к атаке на Николаев: "корректировщиками оказались..."