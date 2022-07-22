Авиация ВСУ полностью разгромила 5 опорных пунктов и два склада с боеприпасами на территории оккупированной Херсонской области

Как сообщили в Оперативном командовании "Пивдень", это произошло 21 июля в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области.

Также был нанесен удар по месту вражеского личного состава противника в Николаевской области.

В оперативном командовании таже отметили, что в Черном море корабельная группировка врага продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16-ю "Калибрами" на двух кораблях.

Ранее мы писали, украинские бойцы ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области с помощью американских ракетных систем HIMARS. На стратегически важном объекте образовались большие дыры. Движение по нему возможно только для легковых машин.

Напомним, ранее были названы две основные цели для ВСУ на Донбассе, куда нужно бить HIMARS.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.