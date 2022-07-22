Как
Также был нанесен удар по месту вражеского личного состава противника в Николаевской области.
В оперативном командовании таже отметили, что в Черном море корабельная группировка врага продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16-ю "Калибрами" на двух кораблях.
Ранее мы писали, украинские бойцы ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области с помощью американских ракетных систем HIMARS. На стратегически важном объекте образовались большие дыры. Движение по нему возможно только для легковых машин.
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Напомним, ранее были названы две основные цели для ВСУ на Донбассе, куда нужно бить HIMARS.
Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.