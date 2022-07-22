В следствие израильского авиаудара по целям около Дамаска были убиты не менее восьми человек: трое сирийских военных, двое сирийцев, связанных с ливанской "Хизбаллой", и еще трое иностранцев.

Об этом cообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По данным SOHR, иностранцы и сирийцы, связанные с "Хизбаллой", были убиты в результате ракетного удара в районе Ас-Сайида-Зайнаб по заводу, на котором по иранским технологиям собирались беспилотные самолеты (ранее сообщалось, что там был атакован склад вооружений). Объект полностью уничтожен.

дым в небе, пожар

Сирийские военные, как пишет SOHR, были убиты при атаке на батареи ПВО, расположенные по периметру авиабазы ​​Аль-Маза.

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Отметим, ранее сообщалось, что россия намерена использовать в войне в Украине иранские беспилотники, о поставках которых договаривается с Тегераном. Об этом заявлял советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан.

Напомним, ранее были названы две основные цели для ВСУ на Донбассе, куда нужно бить HIMARS.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.