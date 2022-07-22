В следствие израильского авиаудара по целям около Дамаска были убиты не менее восьми человек: трое сирийских военных, двое сирийцев, связанных с ливанской "Хизбаллой", и еще трое иностранцев.

Об этом cообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По данным SOHR, иностранцы и сирийцы, связанные с "Хизбаллой", были убиты в результате ракетного удара в районе Ас-Сайида-Зайнаб по заводу, на котором по иранским технологиям собирались беспилотные самолеты (ранее сообщалось, что там был атакован склад вооружений). Объект полностью уничтожен.

Сирийские военные, как пишет SOHR, были убиты при атаке на батареи ПВО, расположенные по периметру авиабазы ​​Аль-Маза.

Отметим, ранее сообщалось, что россия намерена использовать в войне в Украине иранские беспилотники, о поставках которых договаривается с Тегераном. Об этом заявлял советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан.

Напомним, ранее были названы две основные цели для ВСУ на Донбассе, куда нужно бить HIMARS.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.