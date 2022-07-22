На пляж в Болгарии вынесло фрагмент российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".
Об этом сообщает местное издание Сега.
Инцидент произошел между городами Поморие и Ахелой. Часть ракеты вынесло на пляж перед гостиницей. Отдыхающие известили службу чрезвычайных ситуаций.
Специалисты отмечают, что это часть от ракеты "Панцирь-С1", которая после запуска отделяется и уже не несет угрозы.
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По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения России на побережья Болгарии обнаружили около 30 находок, связанных с боевыми действиями. Лишь одна из них была взрывоопасна.
Напомним, ранее были названы две основные цели для ВСУ на Донбассе, куда нужно бить HIMARS.
Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.