На пляж в Болгарии вынесло фрагмент российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Об этом сообщает местное издание Сега.

Инцидент произошел между городами Поморие и Ахелой. Часть ракеты вынесло на пляж перед гостиницей. Отдыхающие известили службу чрезвычайных ситуаций.

Специалисты отмечают, что это часть от ракеты "Панцирь-С1", которая после запуска отделяется и уже не несет угрозы.

По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения России на побережья Болгарии обнаружили около 30 находок, связанных с боевыми действиями. Лишь одна из них была взрывоопасна.

Напомним, ранее были названы две основные цели для ВСУ на Донбассе, куда нужно бить HIMARS.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.