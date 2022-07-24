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Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что был нанесен высокоточный удар по гостинице в городе Хрустальный (бывший Красный Луч), который заняли оккупанты, в частности кадыровцы.
«Сегодня утром они планировали отправиться на выезд. Но около часа ночи их планы скорректировали украинские Вооруженные Силы», - написал журналист.
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Местные жители также подтвердили обстрел. Они говорят, что россияне сильно напуганы. Думают, что по гостинице били из РСЗО HIMARS.
Ранее мы писали, первые дальнобойные системы, получаемые Украиной, резко изменили ситуацию на фронте. И это не только HIMARS, но и гаубицы М777 с GPS, позволяющие стрелять высокоточным снарядом Excalibur на расстояние до 40 км, а также немецкие установки Panzerhaubitze 2000 с дальностью до 65 км и возможностью использовать снаряды SMArt с системой «самонаведения» на цель.
Напомним, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.
Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.