Об этом передает Politeka.net со ссылкой на советника городского головы Мариуполя
Так, 23 июля около 20:15 в Мариуполе в районе улицы Гранитной прогремел взрыв. Как оказалось, это был взрыв гранаты во частном дворе местного жителя.
Несколько пьяных оккупантов, одетых в форму войск «ДНР», шумели. Местный житель сделал им замечания. Рашистам это не понравилось и они бросили гранату во двор. В результате ранены двое гражданских, один из них в тяжелом состоянии.
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Ранее мы писали, в ночь на 24 июля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского Херсонской области.
Под огневой контроль были взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику войск оккупантов.
Напомним, ситуация на фронте резко изменилась, Зеленский раскрыл потери среди ВСУ.
Как сообщала Politeka, российский пропагандист устроил фатальное ДТП в Украине, свидетеля похитили.
Также Politeka писала, что массовые протесты против путина вспыхнули в оккупированной рф Абхазии: подробности и кадры происходящего.