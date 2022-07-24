В оккупированном Мариуполе вояки бросили гранату во двор местного жителя, который сделал им замечание

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко .

Так, 23 июля около 20:15 в Мариуполе в районе улицы Гранитной прогремел взрыв. Как оказалось, это был взрыв гранаты во частном дворе местного жителя.

Несколько пьяных оккупантов, одетых в форму войск «ДНР», шумели. Местный житель сделал им замечания. Рашистам это не понравилось и они бросили гранату во двор. В результате ранены двое гражданских, один из них в тяжелом состоянии.

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Под огневой контроль были взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику войск оккупантов.

Напомним, ситуация на фронте резко изменилась, Зеленский раскрыл потери среди ВСУ.

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