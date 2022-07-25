Об этом говорится в отчете британских разведчиков,
В разведке отмечают, что ни на Донбассе, ни на Херсонском направлении у российских оккупантов сейчас нет больших достижений. Зато у россиян очень много поврежденной техники.
В частности, 18 июля 2022 разведка идентифицировала российский завод по ремонту и ремонту военной техники вблизи Барвинок Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной.
Там было по меньшей мере 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общей поддержки.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Брошены силы на поиски украинки с маленьким сыном: подробности от полиции
Украинцы набросились на Лазановского, который объявил сбор денег и уехал за границу: "Совести нет совсем!"
"Уверен, Русичке это понравится": вдовец Писанки принял важное решение
Беда случилась с Анной Тринчер, звезда обратилась к украинкам: "Девчата, не выходим на улицу без..."
Британцы обращают внимание, что на Донбасском и Херсонском направлениях продолжаются безрезультатные бои.
«Российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой, усилить ли наступление на востоке, или укрепить оборону на западе", - сообщили в разведке.
Напомним, Резников впервые раскрыл, чего стоило взятие оккупантами Лисичанска и Северодонецка
Как сообщала Politeka, генсек НАТО эмоционально обратился к союзникам из-за Украины.
Также Politeka писала, что штурмовики ВСУ ударили по скоплению оккупантов, известно о результатах.