Российская армия столкнулся с непростым выбором: или обеспечить наступление на востоке Украины, или усилить свою оборону на юге страны.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 25 июля.

В разведке отмечают, что ни на Донбассе, ни на Херсонском направлении у российских оккупантов сейчас нет больших достижений. Зато у россиян очень много поврежденной техники.

В частности, 18 июля 2022 разведка идентифицировала российский завод по ремонту и ремонту военной техники вблизи Барвинок Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной.

Там было по меньшей мере 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общей поддержки.

Британцы обращают внимание, что на Донбасском и Херсонском направлениях продолжаются безрезультатные бои.

«Российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой, усилить ли наступление на востоке, или укрепить оборону на западе", - сообщили в разведке.

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