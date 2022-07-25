Последствия ночных обстрелов города
«Дом культуры, где в подвале прятались люди, фактически уничтожен оккупантами. Три человека спасатели уже освободили из-под завалов, но в подвале еще находились люди, все службы продолжают работать», - сообщил он.
Кроме того, поврежденные жилые дома, образовательное учреждение, есть попадание по открытым территориям.
По данным полиции, предварительно обстрел был произведен зенитно-ракетным комплексом С300.
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Синегубов сообщает, что часть ракет, которые россияне запустили со своей территории - сбили наши Вооруженные Силы Украины.
Напомним, оккупанты вводят резервные подразделения и пополняют запасы.
Также Арестович рассказывал о начавшейся "Химарсобоязни" у противника.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России официально разинули пасть на новые территории Украины.