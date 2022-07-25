В ночь на 25 июля российские войска нанесли серию ракетных ударов по городу Чугуеву в Харьковской области, разрушены дом культуры, школа и жилые дома

Последствия ночных обстрелов города показал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Дом культуры, где в подвале прятались люди, фактически уничтожен оккупантами. Три человека спасатели уже освободили из-под завалов, но в подвале еще находились люди, все службы продолжают работать», - сообщил он.

Кроме того, поврежденные жилые дома, образовательное учреждение, есть попадание по открытым территориям.

По данным полиции, предварительно обстрел был произведен зенитно-ракетным комплексом С300.

Синегубов сообщает, что часть ракет, которые россияне запустили со своей территории - сбили наши Вооруженные Силы Украины.

Напомним, оккупанты вводят резервные подразделения и пополняют запасы.

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