О том, как американские РСЗО HIMARS влияют на ход войны, рассказал командир батальона 93-ей механизированной бригады ВСУ Богдан Дмитрук изданию
Комбат сообщил, что недавно украинские силы нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по складу российской армии в захваченом Изюме Харьковской области. После этого количество российских обстрелов сократилось в десять раз.
"Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. А до удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов", – рассказал военный.
Такое внезапное сокращение атак Богдан Дмитрук объясняет тем, что российские силы пытаются сохранить уцелевшие снаряды после уничтожения склада боеприпасов. Кроме того, оккупанты опасаются, что артобстрелы спровоцируют удары HIMARS по их позициям.
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"Они понятия не имеют, где пусковая установка находится", – отметил комбат.
Напомним, оккупанты вводят резервные подразделения и пополняют запасы.
Также Арестович рассказывал о начавшейся "Химарсобоязни" у противника.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России официально разинули пасть на новые территории Украины.