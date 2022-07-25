Видео снято во временно оккупированной Херсонской области. Кадры опубликовали российские пропагандисты, выставляя женщину «агентом СБУ». Ряд украинских телеграм-каналов распространили
На кадрах видно, как смелая женщина буквально с голыми руками набросилась на вооруженных российских военных, которые пришли раздавать гуманитарную помощь ради сюжета для росТВ.
«Пора бы смириться, что на украинской земле им не рады простые граждане, а задействуя своих дешёвых актёров, картинка не получится», - говорится в подписи.
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Отметим, что российские пропагандисты не первый раз снимают и распространяют видео, где якобы херсонцы радостно встречают оккупантов и разбирают гуманитарку.
Однако сами жители называют это постановкой для российского телевидения.
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