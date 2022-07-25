Раздача гуманитарной помощи на оккупированных территориях не помогает оккупантам купить лояльность местных жителей.

Видео снято во временно оккупированной Херсонской области. Кадры опубликовали российские пропагандисты, выставляя женщину «агентом СБУ». Ряд украинских телеграм-каналов распространили видео в интернете.

На кадрах видно, как смелая женщина буквально с голыми руками набросилась на вооруженных российских военных, которые пришли раздавать гуманитарную помощь ради сюжета для росТВ.

«Пора бы смириться, что на украинской земле им не рады простые граждане, а задействуя своих дешёвых актёров, картинка не получится», - говорится в подписи.

Отметим, что российские пропагандисты не первый раз снимают и распространяют видео, где якобы херсонцы радостно встречают оккупантов и разбирают гуманитарку.

Однако сами жители называют это постановкой для российского телевидения.

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