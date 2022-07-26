В сети показали, как наши защитники бьют по позициям российских войск на Херсонском направлении

Видео сняли воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Его опубликовал Telegram-канал "СтратКом ВСУ"

Наши защитники показали, как заряжают боеприпасами вооружение и стреляют туда, где засел противник.

«35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского наваливает по российским позициям на Херсонском направлении», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, В Херсонской области смелая женщина буквально с голыми руками набросилась на вооруженных российских военных, которые пришли раздавать гуманитарную помощь ради сюжета для росТВ.

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