Вооруженные Силы Украины эффектно ликвидировали вражеский склад боеприпасов вместе с российскими оккупантами на Харьковском направлении

Кадры разгрома врага, который пришел на нашу землю, обнародовал Telegram-канал "СтратКом ВСУ"

Под сопровождение песни "Слава Україні" гурта "Кулі" показано, как мощно горит вражеский склад прямо в поле.

"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой состав БК и личный состав. Информация будет постепенно обновляться. Пока что чудесное видео детонации", – говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на утро 26 июля потери оккупантов достигли 39 870 человек. Только за минувшие сутки ликвидировано около 170 захватчиков. Уничтожены также уже 1737 вражеских танков.

Напомним, появилось видео, как жители Херсонщины не рады россиянам: с голыми руками набросилась на оккупантов

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