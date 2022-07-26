Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в телеграм-канале . Сами оккупанты показали последствия обстрела и пожаловались, что кто-то навел украинскую артиллерию на место их расположения.

«В оккупированном Лисичанске состоялась "БУМ вечеринка", погибли 12 орков из русского омона. Орки жалуются, что кто-то сдал их место дислокации. Как же так, так Лисичанск - руцкий город, или все же нет?! АД этим чудовищам будет только за милость. Везде, где приземлит свой зад, чтобы хотя бы на минутку отдохнуть, его будет ждать подобный подарок», - говорится в сообщении.

Военные поблагодари патриотов Лисичанска за наводку.

«Спасибо добрым людям, за информацию. Ждем еще. Вы будете приятно удивлены нашей работе по вашим координатам», - отметили военные.

Напомним, россияне рискуют остаться без сладенького: кондитеры рф забили тревогу и умоляют ЕС снять санкции

Как Politeka сообщала, ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов.

Также Politeka писала, на сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину.