Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в
«В оккупированном Лисичанске состоялась "БУМ вечеринка", погибли 12 орков из русского омона. Орки жалуются, что кто-то сдал их место дислокации. Как же так, так Лисичанск - руцкий город, или все же нет?! АД этим чудовищам будет только за милость. Везде, где приземлит свой зад, чтобы хотя бы на минутку отдохнуть, его будет ждать подобный подарок», - говорится в сообщении.
Военные поблагодари патриотов Лисичанска за наводку.
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«Спасибо добрым людям, за информацию. Ждем еще. Вы будете приятно удивлены нашей работе по вашим координатам», - отметили военные.
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Как Politeka сообщала, ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов.
Также Politeka писала, на сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину.