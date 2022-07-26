Генерал Игорь Романенко в новом выпуске на «Политека онлайн» ответил о том, когда начнется операция по освобождению Херсона.

Он подчеркнул, что критерием начала активных действий будет являться степень подготовки.

«Мы должны отходить от советских подходов, продолжающихся в российских вооруженных силах, в российской политике, что к такому-то сентябрю, октябрю, августу и так далее. В целом даты должны быть поставлены, они не могут затягиваться. Понятное дело, что к осени так или иначе это надо будет проводить, но когда именно, решение [должно] приниматься по подготовке. Потому что мы ценим наших солдат. Чем лучше подготовка, тем выше степень их защиты», - отметил Игорь Романенко.

Кроме того, военных необходимо обеспечить необходимым вооружением.

«Пехоту надо обеспечить, чтобы меньше было затрат и чтобы они были более эффективны, боевыми бронированными машинами. И поддержка должна быть их действий на этих машинах танками», - сказал генерал.

Также он отметил еще один очень важный момент – наличие решения верховного главнокомандующего Украины о проведении операции по освобождению Херсона.

«Вся государственная структура обеспечивает подготовку этих действий», - подчеркнул генерал.

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