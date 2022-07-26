Генерал Игорь Романенко в новом выпуске на «Политека онлайн» ответил о том, когда начнется операция по освобождению Херсона.
Он подчеркнул, что критерием начала активных действий будет являться степень подготовки.
«Мы должны отходить от советских подходов, продолжающихся в российских вооруженных силах, в российской политике, что к такому-то сентябрю, октябрю, августу и так далее. В целом даты должны быть поставлены, они не могут затягиваться. Понятное дело, что к осени так или иначе это надо будет проводить, но когда именно, решение [должно] приниматься по подготовке. Потому что мы ценим наших солдат. Чем лучше подготовка, тем выше степень их защиты», - отметил Игорь Романенко.
Кроме того, военных необходимо обеспечить необходимым вооружением.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Россияне провалили четыре штурма, идут бои на пятом направлении: "Калечат жизнь даже тем, кто их ждал"
С голыми руками набросилась на оккупантов: появилось видео, как жители Херсонщины не рады россиянам
Победитель "Голос країни" после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам: "Здесь вложено..."
На сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину: "Такой правильный был..."
«Пехоту надо обеспечить, чтобы меньше было затрат и чтобы они были более эффективны, боевыми бронированными машинами. И поддержка должна быть их действий на этих машинах танками», - сказал генерал.
Также он отметил еще один очень важный момент – наличие решения верховного главнокомандующего Украины о проведении операции по освобождению Херсона.
«Вся государственная структура обеспечивает подготовку этих действий», - подчеркнул генерал.
Напомним, Германия наконец передала долгожданное оружие Украине: официальное заявление министра обороны
Как сообщала Politeka, ВСУ послали мощный сигнал оккупантам: появились данные о новых успешных операциях на Херсонщине
Также Politeka писала, что появилось видео уничтожения склада вместе с оккупантами