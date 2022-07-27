Группа псевдоволонтеров организовала сеть колл-центров и под предлогом сбора денег для помощи больным детям и присвоила благотворительные взносы украинцев.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева со ссылкой на начальника главка Ивана Выговского.
"Три злоумышленника организовали сеть колл-центров, откуда диспетчеры звонили по телефону гражданам и просили материальную помощь... Участники преступной группы зарегистрировали благотворительные организации и создали интернет-сайты с информацией о сборе денег на лечение детей", - говорится в сообщении столичной полиции.
По словам Выговского, злоумышленники набрали так называемых операторов, которые звонили по телефону гражданам и призвали сделать благотворительные взносы, а для перечисления наличных называли реквизиты фейковых благотворительных организаций.
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"Все собранные пожертвования мошенники тратили на собственные нужды. Мы ликвидировали три колл-центра и пять арендованных помещений, откуда злоумышленники совершали свои мошеннические действия", - сообщил начальник полиции Киева.
Во время обысков столичные правоохранители изъяли у мошенников более 600 тысяч гривен, 2 400 евро, $900, 124 мобильных телефона, 15 ноутбуков, банковские карты, флеш-накопители и черновые записи.
Псевдоволонтерами оказались трое жителей столицы - двое мужчин, 1985 и 1988 г. р., и женщина, 1991 г. р.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в больших размерах, правоохранители готовят подозрение фигурантам и ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.
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