Группа псевдоволонтеров организовала сеть колл-центров и под предлогом сбора денег для помощи больным детям и присвоила благотворительные взносы украинцев.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева со ссылкой на начальника главка Ивана Выговского.

"Три злоумышленника организовали сеть колл-центров, откуда диспетчеры звонили по телефону гражданам и просили материальную помощь... Участники преступной группы зарегистрировали благотворительные организации и создали интернет-сайты с информацией о сборе денег на лечение детей", - говорится в сообщении столичной полиции.

По словам Выговского, злоумышленники набрали так называемых операторов, которые звонили по телефону гражданам и призвали сделать благотворительные взносы, а для перечисления наличных называли реквизиты фейковых благотворительных организаций.

"Все собранные пожертвования мошенники тратили на собственные нужды. Мы ликвидировали три колл-центра и пять арендованных помещений, откуда злоумышленники совершали свои мошеннические действия", - сообщил начальник полиции Киева.

Во время обысков столичные правоохранители изъяли у мошенников более 600 тысяч гривен, 2 400 евро, $900, 124 мобильных телефона, 15 ноутбуков, банковские карты, флеш-накопители и черновые записи.

Псевдоволонтерами оказались трое жителей столицы - двое мужчин, 1985 и 1988 г. р., и женщина, 1991 г. р.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в больших размерах, правоохранители готовят подозрение фигурантам и ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Напомним, россияне рискуют остаться без сладенького: кондитеры рф забили тревогу и умоляют ЕС снять санкции

Как Politeka сообщала, ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов.

Также Politeka писала, на сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину.