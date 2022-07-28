На опубликованных в сети кадрах виден густой дым над местом, где размещался склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков. Об этом
В СтратКоме отметили, что потери врага уточняются.
"Донецк, утро. Концертный тур "Дядюшки Лэнд Лиза", "Селитры" и "Хлопка" продолжается. Потери уточняются, но известно одно: этот "не склад с БК и ГСМ" уже долго мозолил глаза. Больше не будет", - говорится в публикации.
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Имеют частичный успех: оккупанты закрепляются на новых позициях и перебрасывают дополнительные силы
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По данным Генштаба, за сутки наши военные уничтожили 160 российских вояк. Всего на войне против Украины погибли 40 230 российских оккупантов.
В Генштабе ВСУ отмечают, что потери врага могут быть неточные, поскольку на горячих направлениях трудно вести точный подсчет. На самом деле ликвидированных оккупантов может быть больше.
Напомним, массированный удар нанесен по Николаеву, разрушены школа и дома: кадры огромной воронки
Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц - почему "черного" августа боится даже путин.
Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отбивают вражеские штурмы один за другим.