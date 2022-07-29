В Херсоне несколько глав ОСМД согласились сотрудничать с оккупантами.

Об одном из таких вопиющих случаев сообщило издание "Стопкор".

Так, предатели занимаются расселением российских военных в квартиры горожан и требуют от жителей платить коммунальные услуги на указанные гауляйтерами счета.

Речь идет о руководителе ОСМД "Алмаз" по ул. И. Вазова, 3 – Сергея Рыбалко.

Последний в общедомовом чате пригрозил жителям, которые на 1 августа будут задолженности более 1000 грн, подать их в списки на "подселение" оккупантам. Всего в состав этого ОСМД входит 141 совладелец жилья.

Также в местных пабликах сообщают о создании оккупационной "властью" Херсона незаконной "Ассоциации ОСМД" города, главой которой гауляйтеры назначили Александра Решетняка - бывшего главу постоянной комиссии Днепровского районного в г. Херсоне совета по жизнедеятельности.

Напомним, россияне сделали первый "жест доброй воли" в Херсоне.

Как сообщала Politeka, россияне упустили шанс для "жеста доброй воли" в Херсоне.

Также Politeka писала, что обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона.