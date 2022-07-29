Каждый оставшийся в оккупированном Херсоне украинец пошел на героический шаг. Поэтому ни в коем случае не нужно говорить, что все там якобы уже предатели.
Как передает 24 канал , такой призыв сделал Дмитрий Сивак, житель Херсона, вынужденный покинуть дом из-за войны.
Дмитрий акцентировал внимание на том, что каждый из нас не может давать какие-либо советы людям, которые находятся на оккупированных территориях. Ведь будучи во Львове или в Польше или вообще в Канаде – значительно легче продолжать отстаивать проукраинскую позицию. А вот под дулами российских автоматов это гораздо сложнее.
"Дывать какие-то советы отсюда – мы не имеем ни морального права, ни информационного. Никакого права. Те, кто там остаются, не являются предателями. Они являются героями. Надо относиться к ним, как к героям. Да, есть возможность – нужно уезжать. Но есть те, у кого нет возможности",– сказал херсонец.
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Мужчина заметил, ему обидно за то, что некоторые считают нынешних жителей Херсона предателями или "сепарами".
Напомним, россияне сделали первый "жест доброй воли" в Херсоне.
Как сообщала Politeka, россияне упустили шанс для "жеста доброй воли" в Херсоне.
Также Politeka писала, что обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона.
"Мы должны быть едиными, Украина должна быть единой. И когда мы будем едины, тогда мы победим", – подытожил переселенец.
Напомним, россияне сделали первый "жест доброй воли" в Херсоне.
Как сообщала Politeka, россияне упустили шанс для "жеста доброй воли" в Херсоне.
Также Politeka писала, что обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона.