В ночь на 30 июля оккупанты нанесли удар по одному из спальных районов Николаева, один человек погиб и шестеро получили ранения.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, обстрел случился после 1 часа ночи.

По предварительным данным, в результате рашистского удара погиб один человек, ранения разной степени тяжести получили шесть человек.

«По результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки», – отметил глава военной администрации Николаевщины.

В местных телеграм-каналах показали последствия ночного обстрела спального района.

Сообщается, что в результате удара рашистов пострадали два девятиэтажных, два пятиэтажных жилых дома, а также пятиэтажное общежитие.

«В домах практические полностью выбиты стекла, разрушено остекленение балконов, повреждены стены. Кроме того, получили повреждения около десятка частных автомобилей, которые были припаркованы у домов», - сообщает телеграм-канал Новости Николаева.

Кроме того, есть информация, что обломки российской ракеты попали в жилой дом, в результате чего погибла 45-летняя женщина.

«Обломок ракеты пробил окно четвертого этажа, а также перекрытия с четвертого на третий, и с третьего на второй этажи», - рассказали местные жители.

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