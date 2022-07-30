Как
По предварительным данным, в результате рашистского удара погиб один человек, ранения разной степени тяжести получили шесть человек.
«По результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки», – отметил глава военной администрации Николаевщины.
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Сообщается, что в результате удара рашистов пострадали два девятиэтажных, два пятиэтажных жилых дома, а также пятиэтажное общежитие.
«В домах практические полностью выбиты стекла, разрушено остекленение балконов, повреждены стены. Кроме того, получили повреждения около десятка частных автомобилей, которые были припаркованы у домов», - сообщает телеграм-канал Новости Николаева.
Кроме того, есть информация, что обломки российской ракеты попали в жилой дом, в результате чего погибла 45-летняя женщина.
«Обломок ракеты пробил окно четвертого этажа, а также перекрытия с четвертого на третий, и с третьего на второй этажи», - рассказали местные жители.
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Как сообщала Politeka, удар по Николаеву, оккупанты обстреляли остановку: "12 человек лежит на земли"
Также Politeka писала, что обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона.