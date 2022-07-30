Видео, как догорал сбитый вражеский самолет обнародовало
Сообщается, что бронированный штурмовик Су-25 оккупантов был сбит из ПЗРК "Игла" военным Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.
Следует отметить, что с началом широкомасштабной вооруженной агрессии войск рф против Украины, подразделениями противовоздушной обороны 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада сбила 29 средств воздушного нападения противника, из них - 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 БПЛА.
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Как сообщили в Генштабе, за сутки наши защитники уничтожили 170 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 670 военных РФ.
Общие боевые потери РФ с начала войны составили:
- личного состава - 40670 (+170) человек ликвидировано;
- танков - 1759 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 3995 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 906 (+6) ед;
- РСЗО - 258 (+0) ед;
- средства ПВО - 117 (+0) ед;
- самолетов - 222 (+0) ед;
- вертолетов – 190 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 733 (+2);
- крылатые ракеты - 174 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед;
- специальная техника - 78 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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