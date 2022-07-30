Видео, как догорал сбитый вражеский самолет обнародовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Кадры сделаны в Донецкой области.

Сообщается, что бронированный штурмовик Су-25 оккупантов был сбит из ПЗРК "Игла" военным Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

Следует отметить, что с началом широкомасштабной вооруженной агрессии войск рф против Украины, подразделениями противовоздушной обороны 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада сбила 29 средств воздушного нападения противника, из них - 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 БПЛА.

Как сообщили в Генштабе, за сутки наши защитники уничтожили 170 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 670 военных РФ.

Общие боевые потери РФ с начала войны составили:

личного состава - 40670 (+170) человек ликвидировано;

танков - 1759 (+10) ед;

боевых бронированных машин - 3995 (+8) ед;

артиллерийских систем - 906 (+6) ед;

РСЗО - 258 (+0) ед;

средства ПВО - 117 (+0) ед;

самолетов - 222 (+0) ед;

вертолетов – 190 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 733 (+2);

крылатые ракеты - 174 (+0);

корабли / катера - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед;

специальная техника - 78 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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