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«Железнодорожный Антоновский мост – фсьо! Шансов чтобы выжить для орков, вокруг которых постепенно сужающаяся удавка окружения становится все меньше. Вам никто не простит пытки и издевательств над пленными, убийства детей и женщин, разрушение Украины в целом!!!», - говорится в сообщении.
Сначала в Центре стратегических коммуникаций обнародовали снимок железнодорожного моста, сделанный со спутника.
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Позже подоспело и видеодоказательство удачной работы ВСУ.
На кадрах видны огромные дыры в полотне.
Для отступления у захватчиков осталась лишь дамба Каховской ГЭС, впрочем и она под огневым контролем ВСУ.
Отметим, что Антоновский - единственный мост через Днепр, который соединяет пригороды Херсона с теми районами Херсонской области, которые прилегают к Крыму. Он имеет очень важное значение для снабжения российской оккупационной группировки в Херсоне.
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Также Politeka писала, что обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона.