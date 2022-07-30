Появилась информация, что украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через Днепр

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

«Железнодорожный Антоновский мост – фсьо! Шансов чтобы выжить для орков, вокруг которых постепенно сужающаяся удавка окружения становится все меньше. Вам никто не простит пытки и издевательств над пленными, убийства детей и женщин, разрушение Украины в целом!!!», - говорится в сообщении.

Сначала в Центре стратегических коммуникаций обнародовали снимок железнодорожного моста, сделанный со спутника.

Позже подоспело и видеодоказательство удачной работы ВСУ.

На кадрах видны огромные дыры в полотне.

Для отступления у захватчиков осталась лишь дамба Каховской ГЭС, впрочем и она под огневым контролем ВСУ.

Отметим, что Антоновский - единственный мост через Днепр, который соединяет пригороды Херсона с теми районами Херсонской области, которые прилегают к Крыму. Он имеет очень важное значение для снабжения российской оккупационной группировки в Херсоне.

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