25-летний житель Николаева систематический корректировал огонь по своему городу, его задержали

Как сообщили в прокуратуре города, 25-летний местный житель собирал информацию о местонахождении Вооруженных Сил Украины в Николаеве. Далее он передавал ее через телеграм-каналы российским спецслужбам.

В частности, 25 июня и 15 июля 2022 года отметил месторасположение подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города.

Наводчика задержали. Ему сообщили подозрение по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч .3 статьи 114-2 УК Украины).

Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто имеет информацию о корректировщиках огня оккупантов.

"Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Присылайте следующие сведения на электронный ящик - 100otkima@gmail.com



1. ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага , номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).

2. Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает.

3. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации, вы получите вознаграждение в размере 100$", - пояснили в областной администрации.

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