В Пентагоне затруднились назвать конкретные сроки поставки в Украину ЗРК NASAMS, но заявили, что уверенно продвигаются вперед в этом вопросе.
«У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы», – заявил один из представителей оборонного ведомства США.
Представитель Пентагона добавил, что в США начали продвигаться в вопросе закупки NASAMS, сразу же после того, как объявили об Инициативе содействия безопасности Украины.
В то же время украинский министр обороны Алексей Резников в очередной раз провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. По итогам переговоров Резников пообещал "хорошие новости". Об этом он написал в Twitter.
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Глава Минобороны Украины подчеркнул, что постоянно общается с Остином.
"Я рад, что министр обороны США Ллойд Остин вернулся с хорошими новостями. Скоро мы получим средства укрепления нашей обороноспособности", – заявил Резников.
В то же время министр обороны не раскрыл никаких деталей новой военной помощи.
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