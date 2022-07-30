В Пентагоне затруднились назвать конкретные сроки поставки в Украину ЗРК NASAMS, но заявили, что уверенно продвигаются вперед в этом вопросе.

«У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы», – заявил один из представителей оборонного ведомства США.

Представитель Пентагона добавил, что в США начали продвигаться в вопросе закупки NASAMS, сразу же после того, как объявили об Инициативе содействия безопасности Украины.

В то же время украинский министр обороны Алексей Резников в очередной раз провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. По итогам переговоров Резников пообещал "хорошие новости". Об этом он написал в Twitter.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что постоянно общается с Остином.

"Я рад, что министр обороны США Ллойд Остин вернулся с хорошими новостями. Скоро мы получим средства укрепления нашей обороноспособности", – заявил Резников.

В то же время министр обороны не раскрыл никаких деталей новой военной помощи.

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