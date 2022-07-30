Движение за отделение в Калифорнии было организовано российской разведкой с целью вызвать беспорядки в Соединенных Штатах.

Сепаратистское движение в Калифорнии курировалось напрямую Россией. Об этом сообщает Businessinsider со ссылкой федеральное обвинительное заключение властей США

Федеральные прокуроры утверждают, что гражданин России, чьи связи с ФСБ были установлены следствием, обеспечивал финансирование и консультацию группы.

калифорния

Против основателя группы, который отрицает правонарушения, обвинение выдвинуто не было.

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