Движение за отделение в Калифорнии было организовано российской разведкой с целью вызвать беспорядки в Соединенных Штатах.
Сепаратистское движение в Калифорнии курировалось напрямую Россией. Об этом сообщает Businessinsider со ссылкой федеральное обвинительное заключение властей США
Федеральные прокуроры утверждают, что гражданин России, чьи связи с ФСБ были установлены следствием, обеспечивал финансирование и консультацию группы.
Против основателя группы, который отрицает правонарушения, обвинение выдвинуто не было.
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