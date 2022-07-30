Захваченные оккупантами территории можно освободить при условии.
По его словам, защитники Украины смогут остановить продвижение россиян, а затем вернуть оккупированные территории.
Он констатировал, что это станет возможным в случае продолжения предоставления военной помощи от западных партнеров в таких же объемах, как сейчас.
"Если НАТО и другие западные государства будут продолжать выделять ресурсы нынешними темпами... я верю, что украинские вооруженные силы смогут остановить дальнейшее продвижение россии, которое российские войска осуществляют с 24 февраля, и отразить завоеванные территории", - сказал Петреус.
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