Захваченные оккупантами территории можно освободить при условии.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

По его словам, защитники Украины смогут остановить продвижение россиян, а затем вернуть оккупированные территории.

Он констатировал, что это станет возможным в случае продолжения предоставления военной помощи от западных партнеров в таких же объемах, как сейчас.

"Если НАТО и другие западные государства будут продолжать выделять ресурсы нынешними темпами... я верю, что украинские вооруженные силы смогут остановить дальнейшее продвижение россии, которое российские войска осуществляют с 24 февраля, и отразить завоеванные территории", - сказал Петреус.

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