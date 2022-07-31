В стране-мародере, в Тюмени повесили плакат с поздравлением с днем ​​военно-морского флота РФ.

При этом изображение сопровождали американским авианосцем "Джордж Буш".

В сети пользователи с юмором отреагировали на этот эпизод.

"Даже пропагандистский плакат не смогли сделать, ничего не украв. Потому что своего больше нет. Потому что «свое» теперь патрулирует дно Черного Моря

"Кстати. Украинский «Нептун» также передает свои пламенные поздравления остаткам российского флота. И желает им скорейшего воссоединения с подводной делегацией судна-побратима «Москвы», - пишет зампред Общественного Совета при Одесской ОГА Сергей Варламов.

"Просто кузя (единственный авианосец России Адмирал Кузнецов, который уже долго находится на ремонте – ред.) не фотогенично смотрится да еще и топит собственные плавучие доки".

"Американские самолеты, пилоты Бони и кКлайд классическая тупая русня".

"Не можем повторить"

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