В стране-мародере, в Тюмени повесили плакат с поздравлением с днем военно-морского флота РФ.
При этом изображение сопровождали американским авианосцем "Джордж Буш".
В сети пользователи с юмором отреагировали на этот эпизод.
"Даже пропагандистский плакат не смогли сделать, ничего не украв. Потому что своего больше нет. Потому что «свое» теперь патрулирует дно Черного Моря
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"Кстати. Украинский «Нептун» также передает свои пламенные поздравления остаткам российского флота. И желает им скорейшего воссоединения с подводной делегацией судна-побратима «Москвы», - пишет зампред Общественного Совета при Одесской ОГА Сергей Варламов.
"Просто кузя (единственный авианосец России Адмирал Кузнецов, который уже долго находится на ремонте – ред.) не фотогенично смотрится да еще и топит собственные плавучие доки".
"Американские самолеты, пилоты Бони и кКлайд классическая тупая русня".
"Не можем повторить"
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Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц - почему "черного" августа боится даже путин.
Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отбивают вражеские штурмы один за другим.