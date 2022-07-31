Блогер из Харькова возмутился тем, что во Львове не общаются на языке оккупанта.

Он заявил о якобы притеснении русскоязычных во Львове, но после огласки - извинился за свою спич.

Об этом в социальных сетях сообщил львовский бизнесмен, президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский.

На видео, распространенном Козловским, блогер из Харькова Дмитрий Городецкий заявляет, что он уже 5 месяцев живет во Львове. В городе его возмутило то, что львовяне отказываются общаться языком русских оккупантов. Городецкий заявил, что якобы на русском языке общается пол Украины и возмутился жителей Львова.

Григорий Козловский пообещал 10 тыс. грн за информацию об адресе харьковского блогера. Впоследствии Городецкого разыскала СБУ. Житель Харькова извинился за свои заявления против жителей Львова.

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