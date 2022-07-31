На границе Сербии и Косово неспокойно. Слышны звуки выстрелов и воздушная тревога.
Об этом сообщает Nexta.
СМИ сообщают, что армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности. Сербы начинают строить баррикады. Косовский спецназ закрыл границу.
А тем временем топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости "денификации Балкан".
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Такое заявление он выложил на своей странице в Twitter.
"Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - написал он.
Твит Джукановича вызвал бурную реакцию и жесткую критику со стороны некоторых пользователей Twitter, напомнивших, что термин "денацификация" был использован Россией как один из поводов для военного вторжения в Украину.
Впрочем, это не остановило Джукановича. "Ого, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага...", - позже написал он.
Следует отметить, что лидером Сербской прогрессивной партии является президент страны Александер Вучич. Последний неоднократно заявлял о попытках западных стран интерпретировать внешнюю политику Сербии так, будто "великий Путин дает указания малому Путину".
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